Наличный доллар в продаже повысился до 27,35 гривны

Наличный евро потерял 23 копейки. Таким образом сегодня доллар продается по 27,35 гривны, а евро можно купить по 34,06 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,40- 27,22, продажи 27,15-27,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9672, продажи - 27,3463 гривен за доллар. Курс покупки евро составляет 32,77-33,85, продажи 33,79 - 34,60 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 33,3692, продажи - 34,0553 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,760, продажи - 4,700-5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,331, продажи 4,843 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 16 февраля 2018 года, наличный доллар набрал 29 копеек. Наличный евро поднялся на 54 копейки. Таким образом, доллар подавался по 27,33 гривны, а евро можно было купить по 34,29 гривны.