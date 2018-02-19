18:14 19.02.2018 | Экономика | Новости
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Израиль объявил о заключении сделки на 15 млрд долларов на поставку газа в Египет

Одна из компаний Израиля объявила о заключении сделки в размере 15 миллиардов долларов на поставку природного газа в Египет. 
 

Израиль объявил о заключении сделки на 15 млрд долларов на поставку газа в Египет

Об этом сообщает Тhe Еagle.

отметим, что энергетическая компания вместе с американским партнером Noble Energy подписали контракт о продаже в общей сложности 64 млрд кубометров голубого топлива за 10-летний период египетской компании Dolphinus Holdings.

По словам исполнительного директора Delek Drilling Йосси Абу, такая сделка является крупнейшим в истории экспортным соглашением для зарождающейся газовой промышленности Израиля.

Также Абу предполагает, что большая часть газа будет использоваться для внутреннего рынка Египта. Таким образом, это может помочь проложить путь к превращению Египта в экспортный центр для израильского газа. В случае, если это произойдет, тогда газ начнет поступать в Египет в следующем году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталия Бойко заявила, что "Северный поток-2" может усилить позиции Газпрома в Европе, а также лишить Украину заработка от транзита голубого топлива. В таком случае российский газ будет проходить только по магистралям, которые контролирует транснациональная энергетическая корпорация РФ.

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