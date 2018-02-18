Всемирный банк напомнил Украине о долге

Планируя привлечение средств, необходимо также планировать будущие выплаты по заимствованиям, растягивая эти выплаты во времени. Такое мнение в воскресенье, 18 февраля, в интервью изданию ZN.UA высказал вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер.

При этом он напомнил, что Украина должна выплачивать свои долговые обязательства, а в противном случае она потеряет возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках. Когда долги отдаются, это хороший сигнал для кредиторов и возможность получить новое финансирование. Но, привлекая новые кредиты, надо быть очень осторожными. И, конечно, необходимо взвешенно подходить к суммам заимствований. Не нужно накапливать долги, потому что в будущем часть доходов государства уйдет на их выплаты, поэтому занимать надо, осознавая, что рост государственного долга - это не меньший риск, чем отказ от обслуживания долгов, - подчеркнул вице-президент ВБ.

Вместе с тем Муллер также выразил уверенность, что Украина сможет выплатить свои долги и в этом, и в следующие годы. Однако, он считает, что украинские органы власти должны изменить свои подходы к долговой политике, планируя не только привлечение средств, но и будущие выплаты по заимствованиям, растягивая эти выплаты во времени.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, недавно директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что критическим вопросом для сотрудничества организации с Украиной является создание Антикоррупционного суда.