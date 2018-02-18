20:32 18.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко одобрил пенсии членам семей погибших активистов Майдана

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 18 февраля, подписал закон о присуждении досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших или раненых во время Революции достоинства.

Порошенко одобрил пенсии членам семей погибших активистов Майдана

Как сообщает пресс-служба главы государства подписание этого закона президент назвал "свидетельством и доказательством того приоритета, который имеет в украинской власти памяти участников революции Достоинства".

Документ, в частности, предоставляет право на назначение досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших или умерших вследствие ранений или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства.

Таким образом мужчины из членов семьи погибшего смогут выйти на пенсию в 55 лет при страховом стаже в 25 лет, а женщины – в 50 лет при страховом стаже в 20 лет.

Напомним, 8 февраля парламент принял закон, позволяющий назначение досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время Революции Достоинства.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня президент принимал участие в открытии выставке посвященной Героям Небесной Сотни. В своем выступлении глава государства вспомнил Валерия Брезденюка, который владел уникальной технологией рисования на воде и стал финалистом конкурса "Украина имеет таланты".

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