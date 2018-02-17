18:43 17.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100186720:test

Украина может получить дополнительную финансовую помощь от ЕС, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом передает пресс-служба главы государства. 

Украина может получить дополнительную финансовую помощь от ЕС, - Порошенко

Стороны обсудили детали реализации макрофинансовой помощи для Киева, о которой ранее говорилось на полях "Восточного партнерства". Четвертая программа макрофинансовой помощи Украине будет направлена на продолжение реформирование украинских институтов власти, а также завершения реализации дорожной карты на пути членства Украины в Евросоюзе.

Точные суммы помощи не называются, однако начало работы программы назначено на весну 2018 года. 

Юнкер, в своб очередь, напомнил о формировании независимой антикоррупционной инфраструктуры и, в частности независимого антикоррупционного суда, как завершающего этапа на пути реформирования судебной системы. Отдельно Юнкер поднял вопрос о важности мирного урегулирования конфликта на Донбассе, путем введения "голубых шлемов".

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее в Мюнхене стартовала конференция по безопасности, куда прибыли высокопоставленные европейские чиновники.

 

Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко просит Мэй поддержать инициативу Киева о введении миротворцев на Донбассе - ФОТО Столтенберг назвал своего приемника на посту главы НАТО Нам стоит подумать о том, стоит ли признавать КНДР ядерной державой, - МИД Японии Ани Лорак снялась в документальном фильме - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив