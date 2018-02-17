Украина может получить дополнительную финансовую помощь от ЕС, - Порошенко

Стороны обсудили детали реализации макрофинансовой помощи для Киева, о которой ранее говорилось на полях "Восточного партнерства". Четвертая программа макрофинансовой помощи Украине будет направлена на продолжение реформирование украинских институтов власти, а также завершения реализации дорожной карты на пути членства Украины в Евросоюзе.

Точные суммы помощи не называются, однако начало работы программы назначено на весну 2018 года.

Юнкер, в своб очередь, напомнил о формировании независимой антикоррупционной инфраструктуры и, в частности независимого антикоррупционного суда, как завершающего этапа на пути реформирования судебной системы. Отдельно Юнкер поднял вопрос о важности мирного урегулирования конфликта на Донбассе, путем введения "голубых шлемов".

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее в Мюнхене стартовала конференция по безопасности, куда прибыли высокопоставленные европейские чиновники.