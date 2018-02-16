10:15 16.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине немного подешевела водка и подорожало вино - Госстат

За последний месяц в Украине средняя стоимость бутылки водки емкостью 0,5 литра подешевела на 0,2%.

В Украине немного подешевела водка и подорожало вино - Госстат

На данный момент бутылка водки стоит 81,06 гривен. Вместе с тем цены на вино поднялась в январе на 0,7%.

Таким образом средняя стоимость бутылки вина емкостью 0,75 литра составляла 58,75 гривен. Такие данные в пятницу утром, 16 февраля, опубликовала Государственная служба статистики.

Также, по данным ведомства, в месячном измерении выросла стоимость пива отечественных марок - на 1,1% за бутылку продукта емкостью 0,5 литра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НБУ спрогнозировали, что и в этом году цены на алкогольную продукцию вырастут на 11%. Однако некоторые эксперты с такими перспективами не согласны и уверяют, что подорожание может и не состояться.

За последние три года легальное производство водки сократилось в полтора раза, а теневой рынок алкоголя вырос минимум в восемь раз.

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