12:41 16.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина может быть реальным экспортером автомобилей, - Нефедов

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов утверждает, что Украина имеет все шансы стать экспортером автомобилей.

Украина может быть реальным экспортером автомобилей, - Нефедов

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, ежемесячно инвесторы вкладывают деньги в развитие автомобилестроения в Украине. Так формируется настоящий автомобильный кластер и сейчас правительство работает со всем рынком, чтобы этот кластер создать.

Для этого в Украине есть заводы, которые могут собирать и делать авто в Украине, и экспортировать собственную продукцию. Ранее по этому вопросу Украина вела переговоры с Volkswagen о сборке на украинской территории одной из моделей Skoda.

"Я убежден, что этот процесс будет продолжаться", — добавил первый заместитель министра.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", заместитель министра аграрной политики Ольга Трофимцева, заявила, что рост аграрной и пищевой продукции показал положительные результаты Украины составил 17,9 млрд долларов, что на 16,3 процента больше, чем в прошлом году.

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