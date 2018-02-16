09:19 16.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100186614:nastya

Цена нефти Brent поднялась выше 64 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов североморской нефти марки Brent сегодня утром, 16 февраля 2018 года, поднялась выше отметки в 64 доллара за баррель.

Цена нефти Brent поднялась выше 64 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 07:54 цена нефти Brent находилась на уровне 64,64 доллара за баррель. Это на 0,17 процентов выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом известно, что ранее стоимость наземляное масло опускалась ниже 64 долларов за баррель.

Эксперты по этому поыоду добавили, что нефть дорожает на фоне ослабления доллара пятую сессию подряд по отношению к другим ведущим валютам.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", фьючерсы североморской нефти марки Brent, превысила отметку в 71 доллар за баррель впервые с декабря 2014 года.

Поделиться
Читайте также:
 
Соломенский суд отпустил Вугельмана на поруки В четверг в зоне АТО один украинский военнослужащий погиб, еще один был травмирован - ВИДЕО Полиция задержала заместителя городского головы Северодонецка - ФОТО Порошенко с рабочим визитом отправится в Литву
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив