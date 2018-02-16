Цена нефти Brent поднялась выше 64 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 07:54 цена нефти Brent находилась на уровне 64,64 доллара за баррель. Это на 0,17 процентов выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом известно, что ранее стоимость наземляное масло опускалась ниже 64 долларов за баррель.

Эксперты по этому поыоду добавили, что нефть дорожает на фоне ослабления доллара пятую сессию подряд по отношению к другим ведущим валютам.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", фьючерсы североморской нефти марки Brent, превысила отметку в 71 доллар за баррель впервые с декабря 2014 года.