10:21 16.02.2018 | Экономика | Новости
100186621:nastya

НАТО планирует увеличить финансирование обороны - ФОТО

Из-за действий России альянс НАТО создаст два новых командования и увеличит финансирование на оборону. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

НАТО планирует увеличить финансирование обороны - ФОТО

Отмечается, что политика России в отношении Украины начиная с 2014 года стала одной из причин обращения вспять тенденции, существовавшей в деятельности НАТО последнюю четверть века.

Речь идет как о снижении многими странами-членами альянса расходов на оборону, так и о сокращении военных структур. Однако в связи с угрозой со стороны России, альянс на данный момент решил укреплять свои позиции и взял курс на то, чтобы лучше отвечать вызовам современности.

Как отметил Йенс Столтенберг, именно структура военного управления НАТО позволяет 29 государствам-членам действовать как одному. При этом он добавил, что улучшение переброски сил, оборудования и техники является жизненно важным для коллективной обороны и сдерживания.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО может быть рассмотрено после проведения Киевом реформы в сфере обороны.

Поделиться
Читайте также:
 
В Украине немного подешевела водка и подорожало вино - Госстат Полиция США предотвратила теракт в Нью-Йорке Порошенко одобрил закон о корпоративном договоре Киевское Динамо сыграло в ничью первый матч 1/16 финала Лиги Европы - ФОТО, ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив