НАТО планирует увеличить финансирование обороны - ФОТО

Отмечается, что политика России в отношении Украины начиная с 2014 года стала одной из причин обращения вспять тенденции, существовавшей в деятельности НАТО последнюю четверть века.

Речь идет как о снижении многими странами-членами альянса расходов на оборону, так и о сокращении военных структур. Однако в связи с угрозой со стороны России, альянс на данный момент решил укреплять свои позиции и взял курс на то, чтобы лучше отвечать вызовам современности.

Как отметил Йенс Столтенберг, именно структура военного управления НАТО позволяет 29 государствам-членам действовать как одному. При этом он добавил, что улучшение переброски сил, оборудования и техники является жизненно важным для коллективной обороны и сдерживания.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО может быть рассмотрено после проведения Киевом реформы в сфере обороны.