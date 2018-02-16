Наличный доллар в пятницу поднялся до 27,33 гривны

Наличный евро поднялся на 54 копейки. Таким образом, сегодня доллар подается по 27,33 гривны, а евро можно купить по 34,29 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,40- 27,17, продажи 27,00-27,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,8586, продажи – 27,3284 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,50-33,95, продажи 33,60 - 34,70 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 33,4397, продажи – 34,2847 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,710, продажи - 4,700-5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,307, продажи 4,829 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 15 февраля 2018 года, наличный доллар подорожал на семь копейки. Наличный евро набрал 32 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,04 гривны, а евро можно было купить 33,75 гривны.