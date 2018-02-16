18:31 16.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На погашение долгов шахтеров выделили 365 млн гривен

Вице-премьер-министр Владимир Кистион заявил, что на казначейские счета государственных угольных предприятий поступило около 365 млн гривен. Теперь с помощью этой суммы можно будет оплатить долги по зарплате перед шахтерами.

На погашение долгов шахтеров выделили 365 млн гривен

Соответствующие заявление он сделал на своей странице в Facebook.

Так, в своем посте Кистоин написал, что буквально сегодни пришли деньги для выплаты зарплатной задолженности шахтерам за предыдущие годы. По этому поводу он решил поблагодарить Министерство финансов Украины, Антимонопольный комитет Украины и Министерство энергетики и угольной промышленности Украины за оперативное выполнение поставленных вчера задач.

В настоящее время многие государственные шахты находятся в тяжелом финансовом положении, поскольку себестоимость добычи угля превышает его отпускную цену.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на частном предприятии "Шахтоуправление "Покровское" произошла вспышка метана. В результате инцидента пострадали восемь шахтеров.

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