12:33 16.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МВФ еще не знает дату следующего пересмотра программы сотрудничества с Украиной

Международный валютный фонд пока не определились, когда отправят очередную миссию в Украине.

МВФ еще не знает дату следующего пересмотра программы сотрудничества с Украиной

Это должен быть четвертый пересмотр программы с Украиной. Об этом в четверг. 15 февраля, во время брифинга в Вашингтоне сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

Он подчеркнул, что сроки прибытия миссии для очередного пересмотра программы сотрудничества еще не определены. Сейчас по просьбе украинской власти в стране находится небольшая группа представителей МВФ для обсуждения технических аспектов реформ, в частности закона о Антикоррупционный суд, - пояснил он, добавив что этот визит завершается 16 февраля.

Напомним, 12 февраля эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину и начали работу. Основной цель работы миссии станет обсуждение практических вопросов, связанных с продолжением работы программы расширенного финансирования.

Как сообщал УРА-Информ, в этот же день премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с руководителем группы экспертов Международного валютного фонда Роном ван Руденом. Чиновники обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Украины и МВФ.

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