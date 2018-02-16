МВФ еще не знает дату следующего пересмотра программы сотрудничества с Украиной

Это должен быть четвертый пересмотр программы с Украиной. Об этом в четверг. 15 февраля, во время брифинга в Вашингтоне сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

Он подчеркнул, что сроки прибытия миссии для очередного пересмотра программы сотрудничества еще не определены. Сейчас по просьбе украинской власти в стране находится небольшая группа представителей МВФ для обсуждения технических аспектов реформ, в частности закона о Антикоррупционный суд, - пояснил он, добавив что этот визит завершается 16 февраля.

Напомним, 12 февраля эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину и начали работу. Основной цель работы миссии станет обсуждение практических вопросов, связанных с продолжением работы программы расширенного финансирования.

Как сообщал УРА-Информ, в этот же день премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с руководителем группы экспертов Международного валютного фонда Роном ван Руденом. Чиновники обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Украины и МВФ.