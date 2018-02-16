Канада будет поставлять в Украину свои винтовки

Об этом сообщает издание National Post.

Как утверждают представители канадской оружейной компании, еще в январе произошла встреча с украинскими чиновниками. В ходе переговоров обсуждался весь процесс поставки оружия, который может затянутся до двух лет.

В Colt Canada хотят знать точное количество и виды оружия, необходимое для украинской армии.

Вместе с тем, по предварительным подсчетам, производитель планирует поставить в Украину 100 тысяч единиц оружия.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинская сторона в трехсторонний контактной группе на заседании в Минске требовала прекратить поставки оружия на оккупированный Донбасс. В очередной раз были озвучены требования и вывести с территории Донбасса оружие и российские военные формирования.