10:59 16.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100186626:nastya

Канада будет поставлять в Украину свои винтовки

Компания Colt Canada хочет заключить с Украиной соглашение и вооружить украинскую армию своими штурмовыми винтовками.

Канада будет поставлять в Украину свои винтовки

Об этом сообщает издание National Post.

Как утверждают представители канадской оружейной компании, еще в январе произошла встреча с украинскими чиновниками. В ходе переговоров обсуждался весь процесс поставки оружия, который может затянутся до двух лет.

В Colt Canada хотят знать точное количество и виды оружия, необходимое для украинской армии.

Вместе с тем, по предварительным подсчетам, производитель планирует поставить в Украину 100 тысяч единиц оружия.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинская сторона в трехсторонний контактной группе на заседании в Минске требовала прекратить поставки оружия на оккупированный Донбасс. В очередной раз были озвучены требования и вывести с территории Донбасса оружие и российские военные формирования.

Поделиться
Читайте также:
 
Кабмин отправил в Раду изменения в закон об образовании Сегодня в Украине ожидается туман и гололедица Лауреаты общенациональной программы "Человек года– 2017" в номинации "менеджер года" Оккупационные власти Крыма приговорили "диверсанта" Захтея к 6,5 годам колонии
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив