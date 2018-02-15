В Украине вырос уровень безработицы

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Отметим, что первого января 2018 года в ведомосте занятости были зарегистрированы 354 400 безработных.

При этом количество безработных по сравнению с январем 2017 года сократилось – за декабрь-2016, по меньшей мере, на 429 тысяч человек. Вместе с тем на одну вакансию в декабре 2017 года претендовали семь человек.

По этому поводу министр социальной политики Андрей Рева ранее заявлял, что безработных в нашей стране около 2 млн человек. Кроме того, 350 тысяч из них состоят на учете в службе занятости.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в январе текущего года в Украине было зафиксировано 354,4 тыся безработных.