14:11 15.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине вырос уровень безработицы

По состоянию на 15 февраля 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 378 800 безработных. Таким образом, это на 24 тысячи человек больше, чем в прошлом месяце.

В Украине вырос уровень безработицы

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Отметим, что первого января 2018 года в ведомосте занятости были зарегистрированы 354 400 безработных.

При этом количество безработных по сравнению с январем 2017 года сократилось – за декабрь-2016, по меньшей мере, на 429 тысяч человек. Вместе с тем на одну вакансию в декабре 2017 года претендовали семь человек.

По этому поводу министр социальной политики Андрей Рева ранее заявлял, что безработных в нашей стране около 2 млн человек. Кроме того,  350 тысяч из них состоят на учете в службе занятости.  

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в январе текущего года в Украине было зафиксировано 354,4 тыся безработных.

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