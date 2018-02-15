Цена нефти Brent повысилась до 65 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 08:06 цена нефти Brent находилась на уровне 65,01 доллара за баррель. Это на 1,03 процентов выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как утверждают эксперты, цены на нефть продолжают повышение после роста накануне на фоне увеличения товарных запасов нефти в США, которое оказалось меньшим, чем полагали эксперты.

По данным Минэнерго США, запасы нефти за неделю выросли на 1,84 млн баррелей. Рост фиксируется уже третью неделю подряд. В то же время прогнозы аналитиков, которых опросило S&P Global Platts, сводились к росту нефтяных запасов на 3 млн баррелей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в мире добывается на 118 баррелей больше, чем в 2012 году. По его словам, в мире наблюдается ситуация уменьшение добычи нефти в коммерческих целях, что дает возможность организации ОПЕК проводить программу по сокращению добычи сырья.