08:15 15.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин США обещает новые санкции против России

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа "активно работает" над новыми санкциями против России.

Минфин США обещает новые санкции против России

Они могут быть введены в ближайшее время за вмешательство в выборы в США в 2016 году. Об этом в среду, 14 февраля, на слушаниях в Сенате по бюджету заявил министр финансов США Стивен Мнучин. По его словам, его ведомство намерено обсудить этот вопрос на закрытом брифинге с банкирами.

Он лично предоставит им секретную информацию. При этом точных сроков введения новых санкций Мнучин не назвал.

Напомним, группа членов Сената США, которая представляет Демократическую партию, подготовила проект резолюции с требованием введение санкций против фигурантов так называемого "кремлевского списка". В тексте резолюции Россию обвинили в подрыве демократических процессов в Украине, поддержке правительства Сирии, а также в попытках вмешательства во внутреннюю политику США и стран Европы. Сенаторы предлагают расширить санкции против России с учетом информации, которая содержится в "кремлевском докладе".

Как сообщал УРА-Информ, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки готовит санкции в отношении России. Они будут связаны с опубликованным в конце января так называемым "кремлевским списком". Об этом во вторник, 6 февраля, заявил главы ведомства Стивен Мнучин, отвечая на вопрос члена Палаты представителей от Демократической партии Максин Уотерс.

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