Минфин США обещает новые санкции против России

Они могут быть введены в ближайшее время за вмешательство в выборы в США в 2016 году. Об этом в среду, 14 февраля, на слушаниях в Сенате по бюджету заявил министр финансов США Стивен Мнучин. По его словам, его ведомство намерено обсудить этот вопрос на закрытом брифинге с банкирами.

Он лично предоставит им секретную информацию. При этом точных сроков введения новых санкций Мнучин не назвал.

Напомним, группа членов Сената США, которая представляет Демократическую партию, подготовила проект резолюции с требованием введение санкций против фигурантов так называемого "кремлевского списка". В тексте резолюции Россию обвинили в подрыве демократических процессов в Украине, поддержке правительства Сирии, а также в попытках вмешательства во внутреннюю политику США и стран Европы. Сенаторы предлагают расширить санкции против России с учетом информации, которая содержится в "кремлевском докладе".

Как сообщал УРА-Информ, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки готовит санкции в отношении России. Они будут связаны с опубликованным в конце января так называемым "кремлевским списком". Об этом во вторник, 6 февраля, заявил главы ведомства Стивен Мнучин, отвечая на вопрос члена Палаты представителей от Демократической партии Максин Уотерс.