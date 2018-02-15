Газпром поставил на Донбасс 2,4 млрд кубов газа

Российский газовый монополист Газпром в 2017 году поставил более 2,4 млрд куб. м природного газа на Донбасс.
Об этом свидетельствуют данные отчета концерна за четвертый квартал прошлого года.
Согласно недавно полученным данным, в первом квартале на неподконтрольной Украине территории Донбасса было поставлено 1,1 млрд куб. м газа. Уже во втором более 280 млн куб. м, в третьем – 186 млн куб. м, в четвертом квартале – 852 млн куб. м.
В Газпроме считают, что Нафтогаз должен ему за поставленный газ 3,3 млрд долларов. В эту сумму входят поставки газа с первого квартала 2013 года – до первого квартала 2017 года.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 11,438 млрд куб. м. Согласно недавно полученным данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался. Также в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 84,74 млн куб. м газа.
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