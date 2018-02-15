Доллар в четверг в обменниках немного поднялся

Наличный евро набрал 32 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,04 гривны, а евро можно купить 33,75 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,15- 26,90, продажи 26,89-27,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6781, продажи – 27,0358 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,00-33,45, продажи 33,25-34,25 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,9759, продажи – 33,7486 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,630, продажи – 4,590-5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,261, продажи 4,741 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 14 февраля 2018 года, наличный доллар потерял почти три копеек. Наличный евро набрал семь копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,97 гривны, а евро можно было купить 33,43 гривны.