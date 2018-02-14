В Украине сокращается оборот наличных денег

По информации регулятора, по состоянию на 14 февраля текущего года, в граждан Украины сейчас на руках около 321,573 млрд гривен. Такая же аналогичная тенденция наблюдалась и в банковской системе, где объем наличности в кассах банков сократился на 4,095 млрд гривен и на конец января составил 24,903 млрд гривен.

Согласно недавно полученным сведениям, украинцы также начали переводить гривневые средства в валюту. В частности, в январе 2018 года наблюдалось сокращение гривневых депозитов – на 1,8 млрд гривен. В то же время депозиты населения в валюте увеличились на 72 млн долларов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", детективы Национального антикоррупцмонного бюро сообщили Одесскому городскому главе Геннадию Труханову о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

В Бюро также напомнили, что уже 20 декабря 2017 трое должностных лиц Одессы выехали за границу и с тех пор под разными предлогами не возвращались, вероятно, с целью сокрытия от следствия. В начале января 2018 за границу выехал и председатель постоянной комиссии горсовет.