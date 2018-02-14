США в следующем году выделит Украине 200 млн долларов на оборону

Такое решение опубликовано на странице посольства Украины в США в Facebook со ссылкой на проект бюджета.

Согласно проекту бюджета США, предусмотрено предоставление Украине 200 млн долларов на цели усиления безопасности и обороны.

В данном документе уточняется, что указанные средства предлагается направить на предоставление военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения. Также на логистического обеспечения, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины.

Отметим, что по сравнению с бюджетным запросом на 2018 год предлагаемая сумма помощи Украине увеличена на 50 млн долларов. В проекте бюджета Украину включили в перечень стран, которые будут получать помощь также и по программе Государственного департамента "Международное военное финансирование".

В дальнейшем бюджетный запрос должен пройти изучение и обсуждения в Конгрессе США, где могут вноситься дополнения. Окончательные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа, который сейчас на начальной стадии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на подготовку и обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины в прошлом было потрачено более 500 млн грн.