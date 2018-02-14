Доллар в обменниках продолжает дешеветь

Наличный евро набрал семь копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,97 гривны, а евро можно купить 33,43 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,15- 26,85, продажи 26,67-27,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6235, продажи – 26,9709 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,00-33,10, продажи 33,00– 34,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,7984, продажи – 33,4274 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,560, продажи – 4,590-5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,261, продажи 4,741 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 13 февраля 2018 года, наличный доллар потерял 27 копеек. Наличный евро опустился на 28 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,02 гривны, в евро можно купить по 33,36 гривны.