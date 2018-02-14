10:59 14.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100186466:Polishuk

Банки сократили долг перед НБУ на миллиард

По состоянию на 1 февраля 2018 года объем задолженности украинских банков перед регулятором составил 67,650 миллиарда гривен.

Банки сократили долг перед НБУ на миллиард

Это на 1,5% ниже показателя предыдущего месяца. Как сказано на сайте Национального банка Украины, опубликованном в среду, 14 февраля, объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ за этот период сократился на 22,1% – до 52,322 миллиарда гривен.

В сообщении также сказано, что в январе гривневые депозиты физических лиц сократились в платежеспособных банках на 1,846 миллиарда гривен или 0,8%. При этом суммарный портфель розничных депозитов снизился до 232,923 миллиардов гривен.

Также в Нацбанке заверили, что весомым фактором сокращения остатков средств в январе стал эффект базы сравнения - существенный рост депозитов в декабре, вызванный значительными бюджетными расходами в конце года и авансовой выплатой пенсий.

Напомним, за 2017 год депозиты физлиц выросли на 19,1%, с уровня 197,112 миллиардов гривен.

Две трети банков сумели нарастить в 2017 году розничный депозитный портфель.

Как сообщал УРА-Информ, в январе-сентябре 2017 года уровень теневой экономики в Украине уменьшился на три процентных пункта, снизившись до 33% ВВП. Детенизация экономики происходила на фоне умеренного роста производства, сохранения курсовой стабильности и умеренных темпов инфляции.

Поделиться
Читайте также:
 
Украинцы установят любовный рекорд на День святого Валентина - ВИДЕО Франция может нанести удар по Сирии из-за химического оружия Возле столичной Европейской площади произошел пожар - ФОТО В аэропорту "Борисполь" задержали Труханова
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив