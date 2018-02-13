Укрзализныця в апреля поднимет цены на билеты

В целом повышение в этом году будет проводится дважды и составит 20-24%. Вместе с тем первый этап роста цен на билеты составит 10% и начнется он уже в апреле.

Как пояснил во вторник, 13 февраля, директор по экономике и финансам компании Андрей Рязанцев, полученные средства будут направлены на развитие пассажирской инфраструктуры. Сейчас мы закупаем пассажирские вагоны, которые производит национальный производитель.

Достаточно быстрыми темпами осуществляется модернизация вагонов, инвестируем в ремонт подвижного состава, – рассказал Рязанцев, добавив, что деньги, полученные Укрзализныцей в результате повышения тарифов, пойдут на специальный инвестиционный счет, на средства которого будет обеспечиваться повышение качества пассажирских перевозок.

При этом Рязанцев заверил, что в последний раз "Укрзализныця" повышала тарифы на пассажирские перевозки еще в 2014 году.

С тех пор индекс потребительских цен вырос минимум на 60-70%, в четыре-шесть раз увеличилась стоимость коммунальных и других услуг. По всей номенклатуре товаров, которые нужны железной дороге, существенно выросли цены, – посетовал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Укрзализныце заявляли, что цены на билеты в 2018 году будут подниматься дважды – в конце лета и в конце 2018 года. Общая сумма подорожания должна составить 20-24%.