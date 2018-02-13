Украина удвоила экспорт кукурузы в Китай

Об этом сообщает АПК-Информ.

Достигнутый показатель составляет 27 процентов от прогнозируемого объема импорта зерновой в КНР, который в текущем сезоне оценивается экспертами на уровне 3 млн тонн.

По словам аналитиков, в целом за весь 2016/17 МГ из Украины в Китай было экспортировано практически 1,5 млн т кукурузы, что составило более 60 процентов китайского импорта.

Наибольшие месячные объемы более 546,5 тыс. т были отправлены из Украины в Китай в мае прошлого года.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", заместитель министра аграрной политики Ольга Трофимцева, заявила, что рост аграрной и пищевой продукции показал положительные результаты Украины составил 17,9 млрд долларов, что на 16,3 процента больше, чем в прошлом году.