03:00 13.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина удвоила экспорт кукурузы в Китай

По итогам октября-января 2017/18 маркетингового года из Украины в Китай было поставлено порядка 812,5 тыс. т кукурузы, что более чем в 2,8 раза превосходит объем поставок за аналогичный период предыдущего сезона.

Украина удвоила экспорт кукурузы в Китай

Об этом сообщает АПК-Информ.

Достигнутый показатель составляет 27 процентов от прогнозируемого объема импорта зерновой в КНР, который в текущем сезоне оценивается экспертами на уровне 3 млн тонн.

По словам аналитиков, в целом за весь 2016/17 МГ из Украины в Китай было экспортировано практически 1,5 млн т кукурузы, что составило более 60 процентов китайского импорта.

Наибольшие месячные объемы более 546,5 тыс. т были отправлены из Украины в Китай в мае прошлого года.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", заместитель министра аграрной политики Ольга Трофимцева, заявила, что рост аграрной и пищевой продукции показал положительные результаты Украины составил 17,9 млрд долларов, что на 16,3 процента больше, чем в прошлом году.

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