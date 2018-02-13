09:17 13.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цена нефти Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов североморской нефти марки Brent сегодня утром, 13 февраля 2018 года, опустилась ниже отметки в 63 доллара за баррель.

Цена нефти Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 07:53 цена нефти Brent находилась на уровне 62,96 доллара за баррель. Это на 0,48 процентов выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом, в ходе торгов в предыдущий день цена снижалась до 62,59 доллара за баррель - до самого низкого уровня с 22 декабря 2017 года.

По мнению специалистов, рост рынка был ограничен прогнозом Управления по информации в области энергетики Министерства энергетики США, согласно которому увеличение добычи сланцевой нефти 7 крупнейшими компаниями ожидается на уровне до 6,756 млн баррелей в сутки.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", фьючерсы на североморскую нефтяную смесь  Brent поднялись выше отметки в 67 долларов за баррель. Таким образом, по состоянию на 07:53 цена нефти Brent находилась на уровне 67,27 доллара за баррель. В свою очередь это на 0,07% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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