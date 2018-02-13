07:00 13.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100186342:Polishuk

Нацбанк продолжает укреплять курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 13 февраля, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк продолжает укреплять курс гривны

100 долл - 2684,0367 грн;

100 евро - 3291,4342 грн;

10 российских рублей - 4,6263 грн.

При этом регулятор установил на 13 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1141.062576;

Серебро - 14.173752;

Платина - 836.186690;

Палладий - 836.186690.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 12 февраля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2705,8546 грн;

100 евро - 3320,8954 грн;

10 российских рублей - 4,6515 грн.

Как сообщал УРА-Информ, 25 января 2018 года Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых.

Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.

Поделиться
Читайте также:
 
Что ожидает зрителей и болельщиков на Олимпиаде 13 февраля МИД Германии не видит перспектив в реализации Минских договоренностей Саакашвили депортировали в Польшу Я буду делать все возможное для сохранения санкций, - Порошенко
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив