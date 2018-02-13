01:00 13.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На содержание украинских судов потратили 9,5 млрд гривен

Расходы на функционирование судебной системы в Украине в 2017 году составили 9,5 млрд гривен. Об этом говорится в отчете о бюджетных расходах минувшего года.

На содержание украинских судов потратили 9,5 млрд гривен

Отмечается, что на судебную деятельность местных, апелляционных и высших специализированных судов было потрачено 8,7 млрд грн. На обеспечение работы Верховного суда потратили 234,3 млн грн, Конституционного суда – 148,5 млн грн.

Также на работу Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного и Высшего административного судов ушло 431,8 млн грн.

Ранее, президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве Украины и другие законодательные акты, который запустил судебную реформу.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Соломенский районный суд города Киева оштрафовал главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника за административное правонарушение.

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