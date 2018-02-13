13:54 13.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минобороны на хранение боеприпасов выделило почти 8 млрд гривен

Начальник Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины полковник Николай Швец заявил, что до 2025 года на хранение боеприпасов Минобороны выделило около 7,8 млрд гривен.

Минобороны на хранение боеприпасов выделило почти 8 млрд гривен

Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно его словам, с 1991 года и до начала военной агрессии в Украине не было построено ни одного железобетонного хранилища для хранения боезапаса, не уделялось внимание обустройству периметров существующих хранилищ современными средствами охраны.

Общая сумма средств, спланированных на хранение боезапаса на период с 1995 по 2015 год, составила 1 млрд 452,5 млн гривен.

Также Швец сообщил, что с 2015 года начались организационные изменения, мероприятия по усилению охраны, противовоздушной защиты. Однако уже на 2018 год на программу живучести и взрывопожаробезопасности хранения боезапаса запланировано 500 млн грн.

Напомним, как сообщалось в "УРА-Информ", Новоайдарский районный суд Луганской области ранее приговорил к десяти годам лишения свободы российского военнослужащего Виктора Агеева. Он был задержано на Донбассе и ему инкриминировали участие в террористической организации, а также незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. 

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