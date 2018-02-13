Минобороны на хранение боеприпасов выделило почти 8 млрд гривен

Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно его словам, с 1991 года и до начала военной агрессии в Украине не было построено ни одного железобетонного хранилища для хранения боезапаса, не уделялось внимание обустройству периметров существующих хранилищ современными средствами охраны.

Общая сумма средств, спланированных на хранение боезапаса на период с 1995 по 2015 год, составила 1 млрд 452,5 млн гривен.

Также Швец сообщил, что с 2015 года начались организационные изменения, мероприятия по усилению охраны, противовоздушной защиты. Однако уже на 2018 год на программу живучести и взрывопожаробезопасности хранения боезапаса запланировано 500 млн грн.

Напомним, как сообщалось в "УРА-Информ", Новоайдарский районный суд Луганской области ранее приговорил к десяти годам лишения свободы российского военнослужащего Виктора Агеева. Он был задержано на Донбассе и ему инкриминировали участие в террористической организации, а также незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.