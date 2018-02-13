14:59 13.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100186409:nastya

Япония выделит на восстановление инфраструктуры в Донбассе 4 миллиона долларов

Япония предоставит 4 миллиона долларов через гуманитарные организации для помощи и восстановления разрушенной инфраструктуры Донецкой области – как на оккупированной, так и на контролируемой украинским правительством ее части.

Япония выделит на восстановление инфраструктуры в Донбассе 4 миллиона долларов

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

Также компания Вода Донбасса в этом году благодаря финансовой поддержке Японии получит бронированный автомобиль.

По словам Жебривского, такие планы помощи озвучил Шигеки Суми, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине.  В частности, он пообещал поддерживать проекты восстановления поврежденного жилья, а также водо- и газоснабжения жителей как оккупированной, так и подконтрольной украинскому правительству территории Донбасса.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представители Организации Объединенных Наций утверждают, что для разрешения конфликта на Донбассе требуется 20 тыс "голубых шлемов". Согласно информации источника, требуется не только сам факт введения миротворцев. 

Поделиться
Читайте также:
 
Техосмотр возвращается? США активно наблюдают за ситуацией с выдворением Саакашвили из Украины Минобороны на хранение боеприпасов выделило почти 8 млрд гривен Охота за Нобелевской премией мира
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив