Япония выделит на восстановление инфраструктуры в Донбассе 4 миллиона долларов

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

Также компания Вода Донбасса в этом году благодаря финансовой поддержке Японии получит бронированный автомобиль.

По словам Жебривского, такие планы помощи озвучил Шигеки Суми, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине. В частности, он пообещал поддерживать проекты восстановления поврежденного жилья, а также водо- и газоснабжения жителей как оккупированной, так и подконтрольной украинскому правительству территории Донбасса.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представители Организации Объединенных Наций утверждают, что для разрешения конфликта на Донбассе требуется 20 тыс "голубых шлемов". Согласно информации источника, требуется не только сам факт введения миротворцев.