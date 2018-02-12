За состояние Ахметова Украина может жить больше месяца

Об этом свидетельствуют подсчеты издания Bloomberg.

Отметим, что было проанализировано 49 стран мира. Таким образом, эксперты хотели выяснить, сколько дней могло бы функционировать правительство, если бы за это заплатил самый богатый человек этой страны. За коэффициенты были взяты чистая прибыль олигархов с ежедневной стоимостью управления государством.

Выяснилось, что самыми дорогими государствами являются Япония, Польша, США и Китай, где Джек Ма, 16-й самый богатый человек в мире с 47,8 млрд долларов США, может спасти коммунистическую партию в течение четырех дней. Джефф Безос не будет намного лучше, даже с 99 миллиардами долларов.

Вообщем-то, дольше всего олигархи могут спонсировать Кипр (441 день), Грузию (430), Гонконг (191), Малайзию (95), Нигерию (94) и Чили (90).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американский финансово-экономический журнал Forbes впервые опубликовал рейтинг бизнесменов, которые сделали свое состояние в связанной с торговлей криптовалютами сфере.