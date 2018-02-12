20:58 12.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В январе инфляция составила 14,1%, - НБУ

В январе текущего года потребительская инфляция в Украине ускорилась до 14,1% тогда, как в декабре прошлого года она составляла 13,7%.

В январе инфляция составила 14,1%, - НБУ

При этом в месячном исчислении рост потребительских цен составил 1,5%. Такие данные в понедельник, 12 февраля, опубликовала пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно данным регулятора, такую динамику вызвали несколько более быстрые темпы роста цен на сырые продукты и топливо. Так, базовая инфляция в январе ускорилась до 9,8% и в целом соответствовала прогнозу Нацбанка.

Это произошло в результате более существенного роста цен на услуги, учитываемых по этому показателю. Их темпы роста увеличились до 15,2%.

В частности, на ускорение инфляции повлияло существенное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также стоимости услуг здравоохранения.

Такой рост также был обусловлен дальнейшим обещанием роста заработных плат в том числе и очередным увеличением минимальной заработной платы с начала 2018 на 16,3%.

В начале года также наблюдалось ослабление гривны и значительный рост потребительского спроса, а также традиционный пересмотр ценовой политики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины дал объяснения по поводу стремительного роста цен на продукты питания в январе 2018 года.

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