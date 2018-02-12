Уровень теневой экономики в Украине снизился до 33% ВВП

Детенизация экономики происходила на фоне умеренного роста производства, сохранения курсовой стабильности и умеренных темпов инфляции. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные в понедельник, 12 февраля, на сайте Министерства экономического развития и торговли.

При этом, по мнению ведомства, сократить уровень теневой экономики удалось благодаря улучшению ожиданий бизнеса и населения, ослаблению инвестиционных рисков. В то же время динамику детенизации сдерживают низкое доверие к институтам власти, сохраняющиеся вызовы стабильности финансовой системы и наличие неподконтрольных власти территорий, говорится в отчете.

Наибольший уровень теневой экономики традиционно показал метод "расходы населения – розничный товарооборот", согласно которому теневая экономика составляет 48% ВВП. Однако этот показатель на три процентных пункта ниже аналогичных расчетов за девять месяцев 2016 года.

В МЭРТ также пояснили, что большим ростом объема продажи населению потребительских товаров на 5,8% в сравнении к объему за девять месяцев минувшего года, чем скорректированные денежные траты населения на приобретение таких товаров, что составило 3,8%.

При этом тенденция совращения уровня "тени" по этому методу началась в 2016-м вследствие сокращения нагрузки на фонд оплаты труда через введение ставки единого социального взноса (ЕСВ) в 22%, подчеркивает министерство.

По методу убыточности предприятий в ведомстве оценивают теневую экономику в 22% ВВП, что на три процентных пункта ниже показателей за январь-сентябрь 2016 года.

При этом электрический и монетарный методы показали сокращение уровня "тени" на два процентных пункта за указанный период – до 30% ВВП по электрическому методу и до 23% по монетарному, свидетельствуют данные Минэкономразвития.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным НБУ в январе текущего года потребительская инфляция в Украине ускорилась до 14,1% тогда, как в декабре прошлого года она составляла 13,7%. При этом в месячном исчислении рост потребительских цен составил 1,5%.