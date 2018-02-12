07:00 12.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100186253:Polishuk

Нацбанк в понедельник немного укрепил курс гривен

Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 12 февраля, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк в понедельник немного укрепил курс гривен

100 долл - 2705,8546 грн;

100 евро - 3320,8954 грн;

10 российских рублей - 4,6515 грн.

При этом регулятор установил на 12 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1144.900796;

Серебро - 14.228086;

Платина - 848.203545;

Палладий - 856.903086.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 9 февраля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2712,4023 грн;

100 евро - 3323,2353 грн;

10 российских рублей - 4,7030 грн.

Как сообщал УРА-Информ, 25 января 2018 года Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых.

Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.

Поделиться
Читайте также:
 
Стали известны результаты второго дня выступлений спортсменов на Олимпиаде-2018 В столице КНР мужчина с ножом гонялся за посетителями ТЦ Что сказал Илон Маск после запуска своей ракеты - ВИДЕО Украина провела испытания новой системы ПВО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив