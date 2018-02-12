Нацбанк в понедельник немного укрепил курс гривен

Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 12 февраля, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2705,8546 грн;
100 евро - 3320,8954 грн;
10 российских рублей - 4,6515 грн.
При этом регулятор установил на 12 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1144.900796;
Серебро - 14.228086;
Платина - 848.203545;
Палладий - 856.903086.
Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 9 февраля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2712,4023 грн;
100 евро - 3323,2353 грн;
10 российских рублей - 4,7030 грн.
Как сообщал УРА-Информ, 25 января 2018 года Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых.
Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.