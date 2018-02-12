Наличный доллар в понедельник продолжает падать

Наличный евро упал на 17 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,29 гривны, в евро можно купить по 33,64 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,40- 27,25, продажи 27,10-27,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9013, продажи – 27,2924 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,00-33,55, продажи 33,35– 34,23 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,9435, продажи – 33,6443 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,650, продажи – 4,600-5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,292, продажи 4,774 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 8 февраля 2018 года, наличный доллар потерял две копейки. Наличный евро опустился еще на шесть копеек. Таким образом, доллар продавался по 27,45 гривны, а евро можно было купить по 33,81 гривны.