Гройсман провел встречу с главой группы экспертов МВФ

Основной цель работы миссии станет обсуждение практических вопросов, связанных с продолжением работы программы расширенного финансирования.

Как сообщает пресс-служба Каинета министров Украины, сегодня же премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник, 12 февраля, встретился с руководителем группы экспертов Международного валютного фонда Роном ван Руденом. Чиновники обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Украины и МВФ.

Работа миссии в Киеве продлится до пятницы, - напомнили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня группа экспертов Международного валютного фонда прибыла в Украину.

Эксперты намерены обсудить с украинскими властями ряд технических вопросов дальнейшего сотрудничества и предоставить консультации по созданию антикоррупционного суда.