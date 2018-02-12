20:05 12.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман провел встречу с главой группы экспертов МВФ

Техническая миссия Международного валютного фонда в понедельник, 12 февраля, прибыла в Украину и начала работу.

Гройсман провел встречу с главой группы экспертов МВФ

Основной цель работы миссии станет обсуждение практических вопросов, связанных с продолжением работы программы расширенного финансирования.

Как сообщает пресс-служба Каинета министров Украины, сегодня же премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник, 12 февраля, встретился с руководителем группы экспертов Международного валютного фонда Роном ван Руденом. Чиновники обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Украины и МВФ.

Работа миссии в Киеве продлится до пятницы, - напомнили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня группа экспертов Международного валютного фонда прибыла в Украину.

Эксперты намерены обсудить с украинскими властями ряд технических вопросов дальнейшего сотрудничества и предоставить консультации по созданию антикоррупционного суда.

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