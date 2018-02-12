Глава МВФ пытается предотвратить использование криптовалют

Об этом она рассказала в интервью CNN Money.

По ее словам, в этой области с цифровыми валютами обязательно необходимо международное регулирование и надлежащий контроль.

Руководитель МВФ добавила, что активно пытается предотвратить использование цифровых валют для отмывания денег или финансирования терроризма. В настоящее время регулирующие органы должны сосредоточиться скорее не на юридических лицах, а на отдельных операциях, кто и как их проводит, есть ли у них на это лицензия.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", наиболее известная криптовалюта Bitcoin за сутки подешевела на 11,42 процента до 10,446 тыс. долларов.