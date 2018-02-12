Данилюк обсудил с представителями миссии МВФ реализацию программы Фонда

В частности министр переговорил с главой миссии Роном ван Роденом. Как сообщает пресс-служба украинского финансового ведомства, Данилюк и его первый заместитель Оксана Маркарова во время встречи обсудили вопросы дальнейшей имплементации программы Фонда, реформу Государственной фискальной службыи внедрение корпоративного управления в государственных банках.

При этом Данилюк отметил, что с этот визит является особенно важным, поскольку сейчас именно то время, когда можно использовать возможность для того, чтобы Украина могла продвинуться дальше в сотрудничестве с Фондом и успешно выполнить свои обязательства согласно программе.

Напомним, сегодня группа экспертов Международного валютного фонда прибыла в Украину. Основной цель работы миссии станет обсуждение практических вопросов, связанных с продолжением работы программы расширенного финансирования.

Группа экспертов Международного валютного фонда проработает до 16 февраля.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник, 12 февраля, встретился с руководителем группы экспертов Международного валютного фонда Роном ван Руденом. Чиновники обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Украины и МВФ.