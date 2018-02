Тереза Мэй шокирована прогнозируемой суммой выплат Британии после выхода из ЕС

Сообщается, что все варианта выхода страны из Евросоюза будет для Лондона болезненными, а точнее каждый из сценариев имеет определенную стоимость. Так, если Мэй удастся договорится в высокими кабинетами Брюсселя о сохранении зоны свободной торговли, то эти потери сократятся до 181 млрд долларов.

Второй вариант - это сохранение отношений в рамках таможенного союза, тогда сумма выплаты страны по Brexit уменьшится до 72 млрд долларов. Глава The Best for Britain Group Марк Маллок-Браун утверждает, что наиболее ощутимые последствия выхода страны из ЕС падут на сферу здравоохранения, образования и социальных услуг королевства.

Премьер Британии Тереза Мэй просит Брюссель не называть точную сумму выплаты перед ЕС, вероятно где-то в правительстве произошла утечка информации.

Как сообщалось в "Ура-Информ", Великобритания покинет Европейский союз в марте 2019 года.