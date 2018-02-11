12:32 11.02.2018 | Политика | Новости
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Тереза Мэй шокирована прогнозируемой суммой выплат Британии после выхода из ЕС

Из-за Brexit экономика Великобритании потеряет 348 миллиардов долларов. Об этом передает The Independent.

Тереза Мэй шокирована прогнозируемой суммой выплат Британии после выхода из ЕС

Сообщается, что все варианта выхода страны из Евросоюза будет для Лондона болезненными, а точнее каждый из сценариев имеет определенную стоимость. Так, если Мэй удастся договорится в высокими кабинетами Брюсселя о сохранении зоны свободной торговли, то эти потери сократятся до 181 млрд долларов. 

Второй вариант - это сохранение отношений в рамках таможенного союза, тогда сумма выплаты страны по Brexit уменьшится до 72 млрд долларов. Глава The Best for Britain Group Марк Маллок-Браун утверждает, что наиболее ощутимые последствия выхода страны из ЕС падут на сферу здравоохранения, образования и социальных услуг королевства.

Премьер Британии Тереза Мэй просит Брюссель не называть точную сумму выплаты перед ЕС, вероятно где-то в правительстве произошла утечка информации.

Как сообщалось в "Ура-Информ", Великобритания покинет Европейский союз в марте 2019 года.

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