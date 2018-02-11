Стало известно точное количество теневого сектора экономики в Украине

Свидетельства ее работы показывают, что процент теневой экономике в стране со времен независимости 1991 году практически не уменьшился. Пик тенезации экономики был при каденции президента Леонида Кучмы и составлял 57 процентов от ВВП. По состоянию на 2014 год эта цифра уменьшалась до 42 процентов, а к 2018 году в тень ушли еще три процента предприятий.

Это связано прежде всего со слабым правовым полем защите частных предприятий и их субъектов, а также внешнего давления на бизнес, коррупции и слабой экономической активности украинских граждан.

Ученый использовала метод множественных индикаторов с множественными причинам - инструмент для измерения неофициальной экономической активности.

Как сообщалось в "Ура-Информ", мониторинговая миссия Международного валютного фонда приедет с инспекцией и проведением независимой оценки реформ в следующий понедельник.