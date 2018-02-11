Сотрудникам госслужбы продолжают поднимать зарплаты

В новом указ Минсоцполитики будут введены повышенные премии за интенсивность труда сотрудника в размере его 100 процентного оклада, однако Профсоюзные организации считают, что подобное повышение уже не соответствует рыночным нормам и подали свое предложение его увеличить. За несвоевременное выполнение работы или ухудшения темпов труда сотрудники будут оставаться без надбавок.

На данный момент "чистая" заработная плата работников государственной службы составляет:

- Председатель Службы - 18 000 грн;

- Первый заместитель председателя Службы - 15 800 грн;

- Заместитель председателя Службы - 14 500 грн;

- Начальник управления, главный бухгалтер - 11 400 грн;

- Начальник самостоятельного отдела - 10 800 грн;

- Начальник отдела в составе управления - 8 900 грн;

- Заведующий самостоятельного сектора - 8 900 грн;

- Заведующий сектором в составе управления, отдела - 8 200 грн;

- Советник председателя Службы - 7 500 грн;

- Экономист, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, инженер (по специализации), программист, специалист по вопросам занятости, по профориентации, по анализу рынка труда, документовед, инспектор, специалист по связям с общественностью и прессой;

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Украине повысилась минимальная зарплата.