14:56 10.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине продолжает дорожать электричество

В начале 2018 года в Украины тарифы за оплату электроэнергии выросли на 28 процентов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В Украине продолжает дорожать электричество

Сообщается, что такие изменений в основном коснулись предприятий, потому месячные показатели оплаты за электричество практически не поменялись. А вот цены на другие виды жилищно-коммунальных услуг в стране выросли и в этом эквиваленте на 10 процентов за газ, за месяц газ подорожал на пол процента. 

Примечательно, что автономное производство электроэнергии Украина в 2017 году увеличила на 30 процентов, половину из которых страна начала экспортировать в Европу. Горячая вода и отопление для украинского кармана с 2018 года станут дороже на три с половиной процента, что в месячном счете увеличиться лишь на одну десятую процента.

В МВФ приветствовали подобное повышение, так как теперешние цены не соответствуют среднему рыночному показателю.

Как сообщалось в "Ура-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что в 2018 году цены на тарифы за газ для населения не вырастут.

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