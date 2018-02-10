В Донецкой области инфляция побила рекордные показатели

Сообщается, что покупательная способность местного населения упала в полтора раза. В прошлом году Минфин прогнозировал максимальный уровень инфляции в 14 процентов, на тот момент он составлял 13 процентов. Соседняя Луганская область также страдает от повышения инфляционных показателей - 11 процентов.

На втором месте - Ровенская область. В 2017 году уровень инфляции в этом регионесоставил 15процентов. Одновременно с этим эксперты фиксируют поднятие уровня потребительской инфляции на полтора процента с начала 2018 года. Быстрее всего дорожают фрукты и овощи.

Таким образом, скорость роста заработных плат в стране просто не поспевает за ростом потребительских цен, одновременно страдают и социальные стандарты, которые правительство вынуждено постоянно пересматривать.

Как сообщалось в "Ура-Информ", Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 7,3 процента до 8,9 процента.