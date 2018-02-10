Политика Трампа может плохо повлиять на экономику США

Таким образом, бюджетная сделка, заключенная Сенатом 7 февраля, потребует в течении двух лет увеличения государственных расходов почти на три миллиарда долларов.

Как отметил главный экономист Moody’s Analytics Inc. Марк Занди, такое решение абсолютно противоречит тому, что должны предпринимать законодатели.

Негативное влияние снижения налогов и сделки по бюджету на дефицит средств, в ближайшие два года может превысить 580 миллиардов долларов. Именно такая сумма, в которую оцениваются меры стимулирования экономики во время рецессии 2009 и 2010 годов при президенте Бараке Обаме.

Сратеги JPMorgan Chase&Co в прошлом месяце подняли свой прогноз на чистый долг Казначейства в 2018 году примерно на 100 млрд долларов, до 1,42 трлн долларов.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент СШ Дональд Трамп очень открыто отреагировал на критику его личности со стороны плеяды журналистов. Об этом он написал в Твиттер. Глава государства назвал себя - "очень стабильным гением".