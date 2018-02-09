21:17 09.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ПриватБанк передадут в частные руки

Украинское правительство готовит стратегию передачи филиала ПриватБанка в частные руки. Об этом передает пресс-служба Минфина.

ПриватБанк передадут в частные руки

По словам министра финансов Александра Даниляка, национализации Привата стала вынужденным шагом правительства, так как банковская структура оказалась на грани банкротства. На данный момент доля государства в управлении банком составляет 55 процентов, однако сейчас готовится стратегия выхода из данного банковского сектора.

В течении следующих недель станет известна стратегия и механизмы ее реализации. Трудно сказать окончательную стоимость акций Привата, ведь рынок может существенно ее поменять, делать прогноз покамест рано. Весь процесс продажи акций будет прозрачным с возможностью участия международных наблюдателей.

.Окончательная цена будет зависеть от эффективности менеджерской команды и качества регулирования банковского сектора.

Как сообщалось в "Ура-Информ", НБУ ожидает дальнейшей докапитализации госбанков.

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