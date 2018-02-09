ПриватБанк передадут в частные руки

По словам министра финансов Александра Даниляка, национализации Привата стала вынужденным шагом правительства, так как банковская структура оказалась на грани банкротства. На данный момент доля государства в управлении банком составляет 55 процентов, однако сейчас готовится стратегия выхода из данного банковского сектора.

В течении следующих недель станет известна стратегия и механизмы ее реализации. Трудно сказать окончательную стоимость акций Привата, ведь рынок может существенно ее поменять, делать прогноз покамест рано. Весь процесс продажи акций будет прозрачным с возможностью участия международных наблюдателей.

.Окончательная цена будет зависеть от эффективности менеджерской команды и качества регулирования банковского сектора.

Как сообщалось в "Ура-Информ", НБУ ожидает дальнейшей докапитализации госбанков.