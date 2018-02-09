ПриватБанк передадут в частные руки

Украинское правительство готовит стратегию передачи филиала ПриватБанка в частные руки. Об этом передает пресс-служба Минфина.
По словам министра финансов Александра Даниляка, национализации Привата стала вынужденным шагом правительства, так как банковская структура оказалась на грани банкротства. На данный момент доля государства в управлении банком составляет 55 процентов, однако сейчас готовится стратегия выхода из данного банковского сектора.
В течении следующих недель станет известна стратегия и механизмы ее реализации. Трудно сказать окончательную стоимость акций Привата, ведь рынок может существенно ее поменять, делать прогноз покамест рано. Весь процесс продажи акций будет прозрачным с возможностью участия международных наблюдателей.
.Окончательная цена будет зависеть от эффективности менеджерской команды и качества регулирования банковского сектора.
Как сообщалось в "Ура-Информ", НБУ ожидает дальнейшей докапитализации госбанков.