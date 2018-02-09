Нефть Brent опустилась в цене до 65 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 08:05 цена нефти Brent находилась на уровне 64,38 доллара за баррель. Это на 0,11 процентов выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как отмечают эксперты, цены на нефть снижаются шестую сессию подряд, а цены на Brent находятся на минимуме за 7 недель. Это происходи на фоне данных Минэнерго США о росте объемов добычи нефти в стране до рекордных 10,251 млн баррелей в сутки.

При таких объемах добычи США превосходят Саудовскую Аравию и выходят на второе место среди мировых производителей нефти после России. Кроме того, давление на нефть оказывает усиление доллара.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", стоимость фьючерсов североморской нефти марки Brent находится ниже отметки в 66 долларов за баррель.