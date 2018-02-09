Нацбанк в пятницу немного опустил курс гривен

100 долл - 2712,4023 грн;

100 евро - 3323,2353 грн;

10 российских рублей - 4,7030 грн.

При этом регулятор установил на 9 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1147.148036;

Серебро - 14.253775;

Платина - 855.488421;

Палладий - 866.825159.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 8 февраля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2711,9635 грн;

100 евро - 3346,0206 грн;

10 российских рублей - 4,7617 грн.

Как сообщал УРА-Информ, 25 января 2018 года Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых.

Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.