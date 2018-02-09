03:00 09.02.2018 | Экономика | Новости
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Израильская алмазная биржа анонсировала выпуск собственной криптовалюты

Самая большая в мире израильская алмазная биржа хочет выпустить собственную криптовалюту, которая будет обеспечена бриллиантами.

Израильская алмазная биржа анонсировала выпуск собственной криптовалюты

Об этом сообщает Reuters.

Новая криптовалюта будет иметь две разновидности: Carat, ориентированная на широкий круг инвесторов, и Cut - предназначенная для расчетов между профессиональными участниками алмазного рынка.

Согласно информации регулятора, криптовалюта будет подкреплена закупками алмазов на израильском рынке. Также будет отображаться как обновляемый индикатор в торговом зале и на торговых интернет-сайтах вместе с другими национальными и международными экономическими показателями.

К слову, стоимость Carat будет на 25 процентов обеспечиваться бриллиантами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национальный банк Украины не готов в ближайшее время создавать свою виртуальную валюту. На сегодняшний день сотрудники и эксперты банка лишь изучают и рассматривают возможность электронизации гривны.

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