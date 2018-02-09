20:18 09.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Австрийские инвесторы готовы осваивать украинские рынки

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что большое количество австрийских инвесторов уже готовы начать работать с нашей страной в различных областях. Об этом передает пресс-служба главы государства.

Австрийские инвесторы готовы осваивать украинские рынки

Во время проведения бала в Вене украинский президент проводил переговоры с руководителями больших австрийских кампаний, которые выразили свою поддержку новым реформам. Особенную восторженность инвесторы выразили по поводу принятия нового закона о приватизации национальных предприятий, которое значительно упростит процедуру подачи и документального оформления, а таже сделает ее полностью прозрачной.

По его словам, безвизовый режим дает практические плюсе в торговле с Австрией, однако не стоит останавливаться, необходимо и далее наращивать инвестиционную привлекательность Украины.

"Мы обсудили нашу дальнейшую экономическую, политическую, культурную и социальную сотрудничество", - резюмирует Порошенко.

Как сообщалось в "Ура-Информ", президент Австрии Александер Ван дер Беллен намерен посетить Украину в марте текущего года.

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