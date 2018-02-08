Цена нефти Brent опустилась в цене до 66 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

По недавно полученным сведениям, по состоянию на 08:02 цена нефти Brent находиться на уровне 65,43 доллара за баррель. Это на 0,12 процента выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как утверждают специалисты, цены на нефть эталонных марок продолжали снижаться на данных о росте добычи в США до рекордных уровней.

В частности, по оценкам Управления по информации в области энергетики Минэнерго США, которые были опубликованы вчера, добыча нефти в США в текущем году составит в среднем 10,59 млн баррелей в сутки, в 2019 году - 11,18 млн б/с. Оба показателя увеличены на 3,1% по сравнению с предыдущим прогнозом.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", фьючерсы североморской нефти марки Brent превысила отметку в 71 доллар за баррель впервые с декабря 2014 года.