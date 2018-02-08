Расходы Украины на покупку нефтепродуктов выросли на 22 процента

За январь 2018 года расходы Украина импортировала 570,7 тысяч тонн нефтепродуктов – бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо – на общую сумму 344,1 млн долларов.
Об этом сообщается на официальном сайте Государственной фискальной службы.
По данным ведомства, наибольшее количество импорта было из России, более чем на 146 млн долларов, из Беларуси – на 131 млн долларов, Литвы – на 37 млн долларов, других стран – на 30 млн долларов.
При этом, в денежном выражении импорт нефтепродуктов в январе текущего года увеличился на 22,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года.
По словам экспертов, в натуральном выражении импорт нефтепродуктов возрос на 0,9 процентов по сравнению с январем-2017.
Добавим, что по итогам 2017 года Украина импортировала нефтепродукты на 4,16 млрд долларов.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Итальянской Республики Анджелино Альфано заявил, что экспорт итальянских товаров в Украину в 2017 году вырос на 26,8 процентов, а импорт — на 23,5 процента.